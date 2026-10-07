OMÜ\'ye yeni başlayan öğrenciler Vezirköprü\'deki tanıtım programında buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) yeni başlayan öğrenciler için "Vezirköprü'ye Hoş Geldin Üniversiteli" programı düzenlendi.

İlçeye üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin Vezirköprü'yü yakından tanımaları ve ilçeye uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programa Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Doğukan Sarıyalçınkaya ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yıldız, üniversite döneminin gençlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra yeni dostluklar kurarak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

Gülburun da öğrencilerin Vezirköprü'nün tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanımalarını istedi.

Sarıyalçınkaya ise etkinliğin kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere verimli ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Program kapsamında öğrenciler için çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Konser ve müzik dinletilerinin de yer aldığı programda öğrencilere Vezirköprü'nün yöresel lezzetlerinden keşkek ve katık böreği ikram edildi.