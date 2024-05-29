Omurilik Felci Geçiren Nuri Şirin, Masa Tenisi ve Resimle Hayatını Renklendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Omurilik Felci Geçiren Nuri Şirin, Masa Tenisi ve Resimle Hayatını Renklendiriyor

Omurilik Felci Geçiren Nuri Şirin, Masa Tenisi ve Resimle Hayatını Renklendiriyor

Samsun'da denizde yaşadığı kaza sonucu omurilik felci geçiren Nuri Şirin, masa tenisi, boccia ve resimle hayatını sürdürüyor. Şirin, engelli bireylerde kas gücü, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış boccia sporunu da yaparak yaşamına renk katıyor. Şirin'in hedefi ise resim sergisi açmak ve milli takıma seçilmek.

29.05.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da denizde yaşadığı kaza nedeniyle omurilik felci geçiren 44 yaşındaki Nuri Şirin, hayatını masa tenisi, boccia ve resimle renklendirdi.

Amasya'da 21 yıl önce vatani görevi yaparken Samsun'a izne gelen Şirin, Atakum ilçesinde iskeleden denize balıklama atladı.

Sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Şirin, bir ay yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Bedensel engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Şirin, başlarda hayata küstü.

2010 yılında bir dernekle tanışan Şirin, önce masa tenisi oynamaya, ardından yağlı boya resim yapmaya yöneldi.

Bir süredir Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinliklere katılan Şirin, hem boccia (engelli bireylerde kas gücü, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış, bocceye benzeyen bir oyun) hem masa tenisi oynuyor hem de resim yaparak yaşamını sürdürüyor.

Nuri Şirin, AA muhabirine, denize balıklama atlamasının ardından omurilik felci geçirdiğini söyledi.

Birkaç yıl yaşama sevincini kaybettiğini dile getiren Şirin, kendisini gibi insanlarla ilgilenen bir dernekle tanışınca hayatının değiştiğini belirtti.

Sanatsal ve sportif etkinlikler yapmaya başladığını belirten Şirin, "Yağlı boya resim yapmaya ise 2011 yılında başladım. Bugüne kadar 48 tablo yaptım. Masa tenisinde ilk turnuvaya 2014 yılında katıldım." dedi.

Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde boccia sporu ile tanıştığına işaret eden Şirin, "Baktık yapabildiğimiz bir spor, iki branşı aynı anda götürüp, aynı zamanda resimle devam ederek üçünü bir arada götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüzde 92 bedensel engeli bulunduğunu anlatan Şirin, parmaklarında sıkma kuvveti olmadığı için aparatlarla spor ve resim yaptığını söyledi.

Hedefi resim sergisi açmak ve milli takıma seçilmek

Masa tenisinde bedensel engelliler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında 2019 ve 2021'de altın madalya kazandığını, 2022'de ise üçüncülük elde ettiğini belirten Şirin, şunları kaydetti:

"Hedefim masa tenisinde ve bocciada milli takım, inşallah yurt dışında ülkemizin bayrağını göndere çekmek. Biraz daha resimlerimi çoğaltıp sergi açma niyetindeyim. İnşallah beğeniler daha da çok olur. Sportif ve sanatsal faaliyetler hayatıma çok renk ve enerji kattı. Herkesin bir uğraşı olması gerekiyor."

Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Sedef Zeynep Ağırlar ise Şirin'in birçok ince motor becerisini kaybettiğini ancak bunun sanata ilgisi ve resim becerisinin önüne geçemediğini vurgulayarak, eline taktığı aparatlarla sanatını ve sporcu kişiliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Milli Takım, Samsun, Spor, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Omurilik Felci Geçiren Nuri Şirin, Masa Tenisi ve Resimle Hayatını Renklendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 13:04:34. #1.11#
SON DAKİKA: Omurilik Felci Geçiren Nuri Şirin, Masa Tenisi ve Resimle Hayatını Renklendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement