Ondo'da düşen uçakta 20 yolcu ve 5 mürettebat öldü, kokpit ses kayıt cihazı bulundu

Nijerya Hava Kuvvetleri, Ondo eyaletinde 5 Ekim'de düşen ATR-42 tipi askeri uçağın kokpit ses kayıt cihazının (CVR) bulunduğunu, uçuş veri kayıt cihazının (FDR) ise bir bölümünün çıkarıldığını bildirdi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı açıklamada, 5 Ekim'de Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde düşen askeri uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ejodame, NAF ve Nijerya Emniyet Soruşturma Bürosu (NSIB) teknik ekiplerinin uçağa ait CVR'yi bulduğunu, FDR'nin ise bir bölümünün çıkarıldığını kaydetti.

Kaza alanında uçağa ait ilave enkaz parçaları, motor bileşenleri ve insan kalıntılarının da bulunduğunu aktaran Ejodame, bataklık arazide zorlu koşullara rağmen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, 5 Ekim'de rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü.

Kazanın ardından yapılan çalışmalarda uçakta bulunan 20 yolcu ile 5 mürettebatın cesetlerine ulaşılmıştı.