Sakarya'da yaşayan doğa tutkunu Onur Arapoğlu, yaban hayatının izini sürmek için Anadolu'yu karış karış dolaşıyor.

Çocuk yaşlardan itibaren yaban hayatına ve fotoğrafçılığa ilgi duyan 26 yaşındaki Arapoğlu, bir süre düğün fotoğrafçılığı yaptıktan sonra yaban hayatını gözlemlemeye yöneldi.

Reklam ajansı sahibi de olan Arapoğlu, tutkusunu geliştirmek için 3 yıl önce kendi imkanlarıyla 2 fotokapan ile kamera ekipmanları aldı.

Zamanla fotokapan sayısı 50'ye yaklaşan Arapoğlu, gerekli izinlerin ardından Sakarya'nın yanı sıra Kocaeli, Bilecik, Niğde, Konya, Muğla, İzmir, Antalya, Kütahya ve Ankara gibi şehirlerdeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayatını yakından takip ediyor.

Fotokapanlarla ve çektiği fotoğraflarla karakulak, vaşak, kurt, bozayı, su samuru, yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, tilki, yaban domuzu, porsuk, yılan, geyik, akbaba, karaca ve çakal gibi hayvanları kayıt altına alan Arapoğlu, sosyal medya sayfasında paylaştığı görüntülerle insanların Anadolu'daki yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

"Hayvanları rahatsız etmiyoruz"

Onur Arapoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri yaban hayatına ilgi duyduğunu söyledi.

Merakının zamanla tutkuya dönüştüğünden bahseden Arapoğlu, "50'ye yakın fotokapanım var. Bu fotokapanlarla bulunduğumuz arazilerdeki yaban hayatının haritasını çıkarıyoruz, yani hangi arazide hangi hayvanın olduğuna dair gözlemler yapıyoruz. Bütün verileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyle de paylaşıp aslında devlet kurumuna da destek olmuş oluyoruz." dedi.

Arapoğlu, doğada vakit geçirmenin kendisini yormadığını, aksine zamanın yavaşladığını hissettiğini anlatarak, yaban hayvanlarının doğal ortamlarını ve davranışlarını gözlemlemekten keyif aldığını kaydetti.

Çevresindeki insanların yaptığı işi önce garipsediğini ancak görüntüleri izledikçe olumlu yorumlarda bulunduğunu dile getiren Arapoğlu, şöyle devam etti:

"Bozayının yavrusunu emzirme görüntümüz vardı mesela. Bu çok nadir bir görüntüdür. İnsan gibi ağaca yaslanıp yavrusunu emziriyor. Özellikle buna çok güzel yorumlar gelmişti. Aslında insanların görmedikleri şeyleri onlara göstermek çok olumlu tepkilere yol açıyor. 'Hayvanların doğal ortamlarına niye giriyorsunuz?' gibi tepkiler de geliyor ama çalışmalarımızın çoğu fotokapan çalışması. Fotokapanlar yaban hayatını gözlemlerken hayvanları rahatsız etmemenin ve doğal davranışlarını kaydetmenin en güzel yolu. Belirlediğimiz araziye kuruyoruz, ondan sonra oradan uzaklaşıyoruz, hayvanları rahatsız etmiyoruz."

Arapoğlu, yaptığı işe ilgi duyanları, fotoğraf çekmek için hayvanları rahatsız etmemeleri ve peşlerinden gitmemeleri konusunda uyararak, kendisinin hayvanla ilk karşılaştığında görüntü alabilirse aldığını, alamadığında da peşlerinden gitmeyerek bölgeye fotokapan kurduğunu anlattı.

Yaban hayatıyla ilgili gözlemlerinin ihtiyaç halinde akademik çalışmalara katkı sunmasının kendisini memnun edeceğini kaydeden Arapoğlu, "Yola çıkış amacımız insanları yaban hayatına karşı bilinçlendirmek çünkü Türkiye gerçekten inanılmaz bir coğrafya. Her ilde farklı farklı türler var. İnsanların bilmedikleri türler var. Türkiye'nin yaban hayatını tanıtma açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela Türkiye'de Anadolu Parsı yaşıyor. İnsanların çoğu Türkiye'de bir leoparın veya çizgili sırtlanın yaşadığını, dünya üzerinde sadece Türkiye'de popülasyonunu sürdüren Anadolu yaban koyununun olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda insanları bilinçlendirmek ve Türkiye yaban hayatına omuz vermek için yola çıktık." diye konuştu.