OpenAI'den Yapay Zekâ İçin Devlet Denetimi ve Ekonomik Dönüşüm Çağrısı

08.04.2026 17:40
OpenAI, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini vurgulayarak, devletlerin yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini savunuyor. İş kaybı gibi risklere rağmen, yapay zekanın uzun vadede sağladığı faydalar üzerinde duruyor.

Yapay zekâ şirketleri genelde düzenlemelere mesafeli olsa da OpenAI, 'Industrial Policy for the Intelligence Age' belgesiyle devlet denetimi çağrısı yapıyor. Şirket, yapay zekânın sadece teknoloji değil, ekonomiyi, iş gücünü ve toplumu değiştirecek bir dönüşüm olduğunu vurguluyor ve hükümetlerin yeni ekonomik politikalar geliştirmesi gerektiğini savunuyor.

Belgede en büyük risk olarak iş kaybı gösteriliyor, ancak yapay zekânın uzun vadede fayda sağlayacağı belirtiliyor. Diğer riskler arasında demokrasi üzerindeki etkiler, servetin az sayıda elinde toplanması ve teknolojinin kötüye kullanımı yer alıyor. OpenAI, insanların işlerini kaybetmesi durumunda 'bakım ve bağlantı ekonomisi' adını verdiği yeni bir alanın büyüyeceğini öngörüyor; bu alan çocuk bakımı, yaşlı bakımı, eğitim, sağlık ve topluluk hizmetlerini kapsıyor.

OpenAI, dört günlük çalışma haftasını test etmeyi öneriyor, maaşların düşmemesi şartıyla. Ayrıca, yapay zekâ nedeniyle vergi sisteminin değişebileceğini, sermaye ve büyük şirketlerden alınan vergilerin artabileceğini belirtiyor. Daha radikal bir fikir olarak, yapay zekâ gelirlerinin kamu servet fonunda toplanıp vatandaşlara dağıtılması öneriliyor. Şirket, yapay zekâyı artık bir altyapı olarak görüyor ve iyimser bir gelecek çiziyor, ancak verimlilik kazançlarının çalışanlara yansıması şartına bağlı olduğunu vurguluyor.

