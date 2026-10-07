OpenAI, matematikte yapay zeka tarafından elde edilen 377 yeni sonucu yayımladı

ABD merkezli OpenAI şirketi cebir, sayı teorisi, teorik bilgisayar bilimi, matematiksel mantık ve topoloji dahil farklı alanlardaki matematik problemlerine ilişkin yapay zeka tarafından elde edilen 377 yeni sonucu yayımladı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, söz konusu sonuçlar, OpenAI'ın eylülde "Milenyum Problemleri" arasında yer alan ve akışkanların hareketini ele alan Navier-Stokes denklemlerini çözmeyi başardığını açıklamasının ardından geldi.

OpenAI cebir, sayı teorisi, teorik bilgisayar bilimi, matematiksel mantık ve topoloji dahil farklı alanlardaki matematik problemleri hakkında yapay zeka tarafından elde edilen 377 yeni sonucu paylaştı.

Navier-Stokes çalışmasında olduğu gibi, yeni matematiksel sonuçlar da henüz kamuya sunulmayan daha gelişmiş bir yapay zeka modeli kullanılarak elde edildi.

Şirket, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her bir sonucun elde edilmesinin ortalama yaklaşık 3 saat sürdüğünü bildirdi.

İspatların, temel mantığın doğruluğunu denetleyen "Lean" adlı bilgisayar dili kullanılarak kontrol edildiği aktarılan açıklamada, yeni çalışmalar tamamlandıkça bunların veri havuzuna ekleneceği belirtildi.

Açıklamada, matematik alanındaki yapay zeka çalışmalarının sonuçlarının bilim dünyasıyla paylaşılmasına yönelik yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla, bir danışma grubuyla istişarelerde bulunulduğu ifade edildi.

Yapay zekanın elde ettiği matematiksel sonuçların anlaşılmasını desteklemek amacıyla atölye, konferans ve özel programlara finansman sağlanacağı vurgulanan açıklamada, ileri düzey modellerin bilim alanlarında test edilmeye devam edileceği kaydedildi.

OpenAI, ayrıca 10 sorunun çözümü için yapay zeka modelinin sonuca nasıl ulaştığını gösteren özetler de yayımladı.

OpenAI, Navier-Stokes denklemlerini çözdüklerini açıklamıştı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, Eylül 2026'da 90 yıldır çözülemeyen ileri seviye bir matematik problemini yeni nesil bir yapay zeka modeli kullanarak çözdüklerini açıklamıştı.

Açıklamada, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grup kullanılarak, söz konusu matematik probleminin 88 saatte çözüldüğü belirtilmişti.

Problemin akışkanların hareketini ele alan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, denklemlerle ilgili olarak yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veri kullanıldığı ifade edilmişti.