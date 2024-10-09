Orban'dan Von der Leyen'e Sert Tepki

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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve milletvekillerinin "yolsuzluk yaptığı ve Rusya ile yakın diplomatik ve ticari ilişkilerinin Birliğe zarar verdiği" eleştirilerine sert yanıtlar verdi.

Macaristan Başbakanı Orban, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, ülkesinin 1 Temmuz'dan bu yana yürüttüğü Dönem Başkanlığının faaliyetlerinin ele alındığı oturumda yaptığı açılış konuşmasının ardından, von der Leyen ve milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vermek için söz aldı.

Oturuma, üstlendiği dönem başkanlığının önceliklerini anlatmak için geldiğini vurgulayan Orban, "Ancak siz bunu parti içi siyasi bir çatışmaya dönüştürmeye karar verdiniz ve bence bu, çok talihsiz bir durum. Eğer bize saldırırsanız biz de saldırırız. Ben ülkemi savunacağım." diye konuştu.

Von der Leyen'den duyduklarına şaşırdığını dile getiren Orban, Alman siyasetçinin konuşmasının odağında Budapeşte- Brüksel gerilimini koymasını şu sözlerle eleştirdi:

"Macaristan ile AB Komisyonu arasında şüphesiz görüş ayrılıkları var, bu açık. Avrupa adına, Avrupa içi çalışan bir başbakan olarak bu görüş ayrılıkları hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmediğim ve burada Macaristan'ın dönem başkanlığını tartıştığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak bunları kasıtlı olarak gündeme getirmedim. Bu doğru değil ve maalesef daha önce de böylesi bir şey yapılmamıştı."

Orban, "geçmişte AB Komisyonunun tarafsız bir organ olduğu" yorumunu yaparak "Görevi antlaşmaların koruyucusu olmak, siyasi tartışmaları bir tarafa bırakmak ve farklılıkları hukuki şekilde ele almaktı. Ancak bu durum artık değişti. Antlaşmaların koruyucusu olmaktan ziyade siyasi bir parti, siyasi bir silah haline geldi." dedi.

Orban'dan von der Leyen'e "iki yüzlülük" eleştirisi

Von der Leyen'in Ukrayna'da süren savaş ile 1956'da Macaristan'ın eski Sovyetler Birliği'ne karşı ayaklanması arasında yaptığı karşılaştırmayı reddettiğini söyleyen Orban, "Söylediklerinizi tamamen reddediyorum, Komisyon Başkanı, 1956'da özgürlük savaşçılarının yaptıklarıyla yapılan herhangi bir karşılaştırma hatadır ve Ukrayna'da olup bitenlerin 1956'da olanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu iki şey arasında bir karşılaştırma yapmak tamamen bir hatadır." ifadelerini kullandı.

AB Komisyon Başkanı'nın Macaristan'ı "Rus vatandaşlarına ek güvenlik kontrolleri yapmaksızın vize kolaylığı sağlamak ve istihdam etmekle" suçlamasını "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Orban, Macaristan'da toplam 7 bin Rus vatandaşı çalışırken diğer Avrupa ülkelerinde bu rakamın çok daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Macar lider, von der Leyen'e hitaben, " Almanya'dan ne haber? Orada durum nasıl? Almanya'da 300 bin Rusya'dan gelen çalışan var ve sonra beni suçluyorsunuz, İspanya'da çalışan 100 bin Rus var. Fransa'da 60 bin Rus çalışıyor. Sonra da bana karşı bir suçlamada bulunuyorsunuz. Macaristan'ı eleştiriyorsunuz. Bu adil mi?" diye sordu.

Von der Leyen'in "Macaristan'ın hapis cezasına çarptırılmış kaçakçılar ve insan tacirlerini serbest bıraktığına" ilişkin sözlerinin "adil olmadığını" kaydeden Orban, "2000'den fazla insan kaçakçısından Avrupa'yı kurtardık. Bunun için eleştirilmek yerine takdir edilmeliyiz." cevabını verdi.

Von der Leyen, oturumdan erken ayrıldı

Von der Leyen'in Orban'ın eleştirilere cevaben yaptığı konuşması sona erdikten bir süre sonra oturumdan ayrılması dikkat çekti, bazı milletvekilleri Alman siyasetçinin erken ayrılmasını eleştirdi.

Oturumun neredeyse yarısından itibaren salonda bulunmayan von der Leyen adına kapanış konuşmasını AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic yaptı.

Macar liderin kapanış konuşmasının ardından ise salonda alkış ve yuhalama sesleri bir arada duyuldu.

"Ukrayna'nın kaybetmesini istemiyorsak stratejimizi değiştirmeliyiz"

Ukrayna'da süren savaşta "Rusya'yı desteklediğine" yönelik eleştirilere yanıt veren Orban, AB'nin Ukrayna'da yanlış politikalar izlediğini ve stratejisini değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Orban, "Ukrayna cephesinde kaybetmekle karşı karşıyayız. Ancak gerçek şu ki, Komisyon Başkanı da sağ olsun, AB bu savaş söz konusu olduğunda doğru bir politika izlemedi. Eğer kazanmak istiyorsak şu anda uyguladığımız bu kaybetme stratejisini değiştirmemiz gerekiyor. Bu kötü planlanmış ve kötü uygulanmış bir stratejiydi. Eğer bu yolda ilerlemeye devam edersek kaybedeceğiz. Ukrayna'nın kaybetmesini istemiyorsak stratejimizi değiştirmeliyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin eleştirilmesine de sert çıkan Orban, "Her savaşta diplomatik çalışmaların olması gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız. İletişime, doğrudan ve dolaylı temaslara ihtiyacımız var. Eğer bunu yapmazsak savaş daha da derinleştiririz ve durum daha da vahim bir hal alır. Giderek daha fazla insan ölecek. Yüzlerce, binlerce insan öldü. Biz şu anda burada konuşurken binlerce insan ölüyor ve bu stratejiyle savaş alanında hiçbir çözüm bulamayacağız. Bu yüzden barış için ayağa kalkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ateşkese odaklanmamız ve farklı bir strateji oluşturmamız gerekiyor, çünkü aksi takdirde hepimiz kaybedeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Alman, Fransız, İspanyol şirketleri yaptırımdan kaçıyor"

Ülkesindeki ekonomik gelişmeye yönelik eleştirilere "Macaristan'daki ekonomik büyüme AB ortalamasının iki katı." sözleriyle yanıt veren Orban, milletvekillerinin "yolsuzluk" suçlamalarını reddetti.

AB'yi yermesine rağmen fonlarını kullanmakla eleştirilen Orban, "Macaristan'a verdiğiniz para, Macaristan'dan kazandığınız paradır. Bizden para kazanıyorsunuz ve sonra bizi desteklemiyorsunuz." dedi.

Orban, "Yolsuzluk söz konusu olduğunda bu organın bu konuda uzmanlıkları olduğunu düşünüyorum ve şimdi bu organ herhangi bir üye ülkedeki yolsuzluk hakkında konuşmak istiyor. Ciddi misiniz siz?" diye tepki gösterdi.

Ülkesinin "şeffaf ekonomik ilişkilere" sahip olduğunu savunan Orban, "Peki ya sizin ülkeleriniz? Yaptırımları aşarak Asya üzerinden Rusya ile ticaret yaptığınız pek çok ülke var. Size bazı rakamlar vereceğim. AB her ay bazı Orta Asya ülkelerine Rusya-Ukrayna savaşı öncesine kıyasla 1 milyar dolar daha fazla ihracat yapıyor, neden? Çünkü yaptırımlar bu şekilde aşılıyor. Alman, Fransız, İspanyol şirketleri bunu yaparak yaptırımlardan kaçıyor." suçlamasında bulundu.

Orban, benzer şekilde Avrupalı ülkelerin Rusya ile enerji ticaretine de devam ettiğini ifade ederek "Bu, bir ikiyüzlülüktür. 2023'de Batılı ülkeler Rusya'dan eskisine kıyasla yüzde 44 daha fazla ham petrol satın aldı. Bu şirketlerin vergi gelirleri Rusya'nın kasasına girdi ve sonra bizi Rusya ile dost olmakla suçluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.