Ordu Akkuş\'ta ahşap evde çıkan yangında 4 ton fındık kül oldu

Ordu Akkuş'ta ahşap evde çıkan yangında 4 ton fındık kül olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Ordu'nun Akkuş ilçesi Gürgenlipelit Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde çıktı. Yılmaz ve ailesi kendi imkanlarıyla evden çıkarken, itfaiyenin söndürdüğü yangında çatıdaki 4 ton fındık yandı.
ORDU'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, çatıda bulunan 4 ton fındık yandı.
Akkuş ilçesi Gürgenlipelit Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Yılmaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, evin çatısında bulunan 4 ton fındık yandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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