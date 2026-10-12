Ordu Akkuş'ta şeker fasulyesi hasadında 2026 üretimi yaklaşık 2 bin 200 tona ulaştı - Son Dakika
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Ordu Akkuş'ta şeker fasulyesi hasadında 2026 üretimi yaklaşık 2 bin 200 tona ulaştı

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Ordu Akkuş\'ta şeker fasulyesi hasadında 2026 üretimi yaklaşık 2 bin 200 tona ulaştı
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Ordu Akkuş'ta coğrafi işaret tescilli şeker fasulyesi için hasat şenliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 2026 yılında yaklaşık 11 bin 700 dekar alanda yaklaşık 2 bin 200 ton üretime ulaşıldığını, son 3 yılda 292 üreticiye tohum desteği verildiğini belirtti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için hasat şenliği yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası iş birliğinde Yolbaşı Mahallesi'nde program gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Akkuş sulama tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Güler, her zaman bu yılki gibi yağış olamayabileceğine değinerek, "Dolayısıyla bizler tedbirimizi alacağız ve bu çalışmayı, projeyi sayın kaymakamımla yürüteceğiz. Hem göletle hem sulama tesisiyle inşallah bereketli toprakları şenlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin artırılması amacıyla birçok proje uygulandığını dile getirdi.

Ay, 2012 yılında sadece 200 dekar alanda 25 ton üretim yapıldığını hatırlatarak, "Verilen destekler ve uygulanan projeler ile birlikte 2026 yılında yaklaşık 11 bin 700 dekar alanda yaklaşık 2 bin 200 tonluk üretim miktarına ulaşılmıştır. 2026 yılında 29 üreticiye 65 dekar alan için 390 kilogram tohum dağıtımı, son 3 yılda 292 üreticiye 1105 dekar alan için 6 bin 640 kilogram tohum desteği sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de bugüne kadar şeker fasulyesi üretimiyle ilgili farklı aşamalarda destekleri olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince Akkuş şeker fasulyesinin temsili hasadı yapıldı.

Programa, Vali Muammer Erol, Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu Akkuş'ta şeker fasulyesi hasadında 2026 üretimi yaklaşık 2 bin 200 tona ulaştı - Son Dakika
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