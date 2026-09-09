Ordu Altınordu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Ordu Altınordu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ordu Altınordu\'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Altınordu ilçesinde bir televizyon yönetim kurulu başkanının kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Dursun Biran Yılmaz, ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İlçedeki yerel bir televizyonun yönetim kurulu başkanı Dursun Biran Yılmaz'ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yılmaz, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu Altınordu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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