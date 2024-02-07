Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye\'de Yerel Yönetimlerle Buluştu

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesinde sivil toplum kuruşu temsilcileri, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Güler, Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda, Türkiye Yüzyılı'nda daha güzel işlerle yola devam edeceklerini söyledi.

Ordu'nun hasretle beklediği raylı sistem projesi için yeni dönemde çalışma başlatacaklarını belirten Güler, "Bizim en büyük avantajımız, merkezi hükümete ve Cumhurbaşkanımıza olan kardeşlik hukukuna dayanan birlikteliğimizdir." dedi.

Güler, Ünye'de çalışmaları devam ettireceklerinin altını çizerek, "Sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'de değil, dünyada örnek bir kent çıksın istiyoruz. Onun adı da inşallah Ünye olacak." diye konuştu.

Ünye'de 420 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"284 kilometre asfalt ve beton yol, 206 kilometre içme suyu hattı, 29 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Ünye'nin 40 yıllık çöp sorununu çözdük. En büyük kazancımız Ünye Limanı oldu. 30 yıldır bu liman sadece bir geminin yanaştığı yerdi. Şimdi ise kruvaziyerlerin geldiği bir yer oldu. Bizim kıyamadığımız Çamlık'ın 46 dönümü inşaata açılacaktı. Biz bu yerin imarını değiştirdik. Çamlık'ta güzel bir restorasyon sağladık. Tıpkı Belde Evler'de olduğu gibi. Altınordu'da ben 3 tane bloğu yıktım, orayı halka açtım. Orası şimdi çok güzel bir tesis oldu. Yakında orayı öğrencilere açacağız."