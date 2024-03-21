Ordu\'da 10 Ton İnşaat Demiri Çalınmasına İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı: Doğamızı koruma mücadelemize devam edeceğiz

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğamızı, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı, zeytinliklerimizi ve su havzalarımızı koruma mücadelesine devam edeceklerini belirtti. Suiçmez, mevcut yargı kararlarına uyulmadığını veya hukuka karşı hile yöntemleri kullanıldığını ifade etti ve ormanlık alanların fiili olarak orman olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, vahşi ve sömürgeci madencilik projelerine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.