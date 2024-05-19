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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

19.05.2024 13:07  Güncelleme: 13:21
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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

ORDU - Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105'nci yıldönümü, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Ordu Valiliği'nce hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç bir konuşma gerçekleştirerek, bu anlamlı günün 105'inci yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri anarak, "Ordu'da her bir gence ulaşarak, geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ecdadın; vatanı için istiklalini ve istikbali uğruna sergilediği kahramanlıkları gençlerimize aktarmak en önemli vazifemizdir" ifadelerine yer verdi.

Programda şiir ve türküler okundu, öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Kutlama programına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.

Ordu\'da 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

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