Ordu'da 8. Mesudiye Keyfalan Kış Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ordu'da 8. Mesudiye Keyfalan Kış Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Ordu\'da 8. Mesudiye Keyfalan Kış Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kar yağışına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen 8. Mesudiye Keyfalan Kış Festivali'nde danslar, yarışmalar ve eğlencelerle dolu bir gün yaşandı. Festivalde en güzel çoban köpeği ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

19.01.2025 22:27  Güncelleme: 22:32
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ORDU'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Mesudiye Keyfalan Kış Festivali, kar yağışına rağmen yoğun katılımla yapıldı.

Keyfalan yaylasında yapılan festivale Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival yerel sanatçıların söyledikleri şarkı ve türkülerle başladı. Festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ayrıca festivalin en güzel çoban köpeği yarışması, odun kesme yarışması, kızak kayma yarışmaları da düzenlendi. Güzel Çoban Köpeği yarışmasını Gölköy ilçesinden katılan Sondaş adlı köpek kazanırken, 2'nciliği Duman, 3'üncülüğü ise Ateş adlı köpek aldı. Kızak yarışında da 1'inci Can Ersin, 2'nci Çağlar Güven ve 3'üncü de Muhammet Yılmaz, odun kesme yarışmasında ise 1'inci Şahin Güven, 2'nci Erkan Arıcan ve 3'üncü de Erdal Güler oldu. Festivalle ilgili açıklama yapan Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, "Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Keyfalan Kış Festivalimizi öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz de katılabilsin diye sömestri tatiline denk getirdik. Orman işletme Müdürlüğümüzle birlikte odun kesme yarışları, çoban köpeği yarışları ve kızak yarışları düzenledik. Ordu Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu festivalimize katılan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Haber – Kamera: Ahmet BAYRAK/ MESUDİYE (Ordu)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da 8. Mesudiye Keyfalan Kış Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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