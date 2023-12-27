Ordu\'da ağaç budama sırasında düşen kişi hayatını kaybetti

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, kendisine ait bahçede ağaç budadığı sırada dengesini kaybedip düşen Halil Güler (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bahçede ağaç budayan Halil Güler, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.