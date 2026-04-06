Ordu'da Mart Ayında Suçlarda Düşüş ve Operasyon Başarıları

Ordu Valisi Muammer Erol, Mart Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda 2026 yılı mart ayında il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2025 yılı Mart ayına göre 2026 yılı Mart ayında genel olarak düşüş yaşandığını belirtti. Örneğin, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 50, cinsel taciz yüzde 16,7, hakaret yüzde 17,1, çocuğun cinsel istismarı yüzde 34,8, kasten yaralama yüzde 8,5, cinsel saldırı yüzde 26,3 ve tehdit yüzde 3 oranında azalmıştır. Genel toplamda olay sayılarında yüzde 7,9 azalış meydana gelirken, aydınlatma oranı yüzde 100’e ulaşmıştır.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüşler yaşandı. Oto hırsızlığı yüzde 100, evden hırsızlık yüzde 6, işyerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 20, yağma yüzde 25 ve dolandırıcılık yüzde 30 oranında azalmıştır. Genel toplamda olay sayılarında yüzde 25 azalış olduğu, aydınlatma oranının ise yüzde 96,5 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, hapis cezasına göre aranan 798 şahıs yakalanmış ve ifade için aranan bin 754 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Asayiş uygulamalarında toplam 217 silah ele geçirilmiş ve 206 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik mart ayında 119 operasyon düzenlenmiş, 166 şahıs hakkında işlem yapılmış, 6 kişi tutuklanmış ve 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda bin 450 paket sigara, 3.543 adet kaçak emtia, 364 litre alkollü içki, 654 kilo tütün ve 418 bin 620 adet makaron ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 491 operasyon gerçekleştirilmiş, imal ve ticaret kapsamında 61 operasyonda 69 şahıs tutuklanmış ve 35 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda toplam 3 kilo 796 gram uyuşturucu madde, 2 bin 83 adet hap ve 6 kök kenevir ele geçirilmiştir.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Mart ayında toplam 437 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmış, terörle iltisaklı 5 kişi tespit edilmiş, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 3 kişi tutuklanmış ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimlerinde 388 bin 310 araç denetlenmiş ve 48 bin 791 araca işlem yapılmıştır. Ayrıca, 554 trafik kazasında 775 kişi yaralanmış, yılın ilk üç ayında 6 vatandaş hayatını kaybetmiş ve Mart ayında meydana gelen 20 patpat kazasında 28 kişi yaralanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, il genelinde geçici koruma altında 686 Suriyeli şahsın bulunduğu belirtilmiştir.