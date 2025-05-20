Ordu\'da Boğulma Olayı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö. bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.