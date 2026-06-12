Ordu'da Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı

Ordu\'da Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı
12.06.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 120 personele cankurtaran eğitimi verildi, plaj güvenliği artırılacak.

Ordu'da deniz sezonunda güvenliği sağlayacak 120 personele cankurtaran eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Haziran'da açılacak deniz sezonu için İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerinin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların sorunsuz bir yaz sezonu geçirmesi için 27 plajda 120 personelle sahillerin güvenliğini sağlayacak ekibe Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca 21 saatlik teorik ve uygulamalı cankurtaran eğitiminin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sezon açılışı öncesinde sorumlu olduğu plajlarda güvenliği en üst seviyede tutacak ekiplerin, 5 jetski, 3 zodyak bot ve 2 ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacağı kaydedildi.

Ekiplerin, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, "Tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştirecek olan ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Turizm, Yaşam, Ordu, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:45:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Ordu'da Cankurtaran Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.