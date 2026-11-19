Ordu'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ohtamış Mahallesi'nde Tolga Ş. idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile babası Şenel Ş. Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Şenel Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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