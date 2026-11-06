Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliye adli kontrol kararı verildi - Son Dakika
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliye adli kontrol kararı verildi

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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 290 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, 7 şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda çeşitli türlerde 290 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıAltınordu3. SayfaGülyalıGüncelOrduSon Dakika

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