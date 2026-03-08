Ordu'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Ordu'da Eğitime Kar Engeli

08.03.2026 21:03
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ordu, Son Dakika

