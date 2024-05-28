Ordu'da El Freni Çekilmeyen Araç 5 Metrelik Yükseklikten Düştü - Son Dakika
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Ordu'da El Freni Çekilmeyen Araç 5 Metrelik Yükseklikten Düştü

Ordu\'da El Freni Çekilmeyen Araç 5 Metrelik Yükseklikten Düştü

Ordu'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Araçın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

28.05.2024 23:23
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Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.

Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.

Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da El Freni Çekilmeyen Araç 5 Metrelik Yükseklikten Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da El Freni Çekilmeyen Araç 5 Metrelik Yükseklikten Düştü - Son Dakika
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