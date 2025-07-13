Ordu'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

ORDU'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Geri Dönüşüm Sıfır Atık Tesisleri'nde, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yangına müdahale etti.

Yangın saat 17.00 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir Geri Dönüşüm Sıfır Atık Tesisleri'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Yangından dolayı herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,