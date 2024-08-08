Ordu'da Hastaneden Çıkan Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Hastaneden Çıkan Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Hastaneden Çıkan Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Ordu'da hastaneden çıktıktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.08.2024 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da hastaneden çıktıktan sonra, yolun karşısında bulunan eczaneden ilaç almak isteyen Merve Yürük (35), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Ünye'den Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde olan Fatih O. yönetimindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, doktora muayene olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın savrularak yola düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merve Yürük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Fatih O. ise ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ordu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Hastaneden Çıkan Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Hastaneden Çıkan Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement