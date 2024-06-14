Ordu'da Jandarma Operasyonlarında 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma Operasyonlarında 13 Kişi Tutuklandı

Ordu'da 1 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, kaçakçılık ürünleri, ruhsatsız silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi.

14.06.2024 16:47
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Ordu'da jandarma ekiplerince 1 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda kubar esrar, sentetik uyuşturucu, kokain, uyuşturucu hap, ecza, afyon sakızı, sigara, kıyılmış tütün, dolu ve boş makaron, sahte alkol ile 35 ruhsatsız tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 37 av tüfeği, 1505 fişek, 82 muhtelif eski eser, 16 tarihi sikke, 3 tarihi obje ve 64 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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