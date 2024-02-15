Ordu'da kaybolan Alzheimer hastasına akıllı saat hediye edildi - Son Dakika
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Ordu'da kaybolan Alzheimer hastasına akıllı saat hediye edildi

Ordu\'da kaybolan Alzheimer hastasına akıllı saat hediye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 gün boyunca kaybolan Alzheimer hastası Fatma Pelit, evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Pelit'in ailesi, benzer bir durumun yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesinden akıllı saat talep etti. Belediye ekipleri, Pelit'e akıllı saati teslim etti ve aile, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

15.02.2024 13:45
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Ordu'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Alzheimer hastası Fatma Pelit'e akıllı saat hediye edildi.

Ünye ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 80 yaşındaki Pelit, 12 Şubat'ta evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Pelit'in ailesi aynı durumun bir daha yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesinden akıllı saat talebinde bulundu.

Belediye ekipleri, Fatma Pelit'i evinde ziyaret ederek akıllı saati teslim etti.

Aile, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Pelit, Ordu, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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