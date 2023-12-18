Ordu\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 ağır yaralı.

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Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında, Cemil Güney yönetimindeki 52 RC 929 plakalı otomobil ile Deniz Aksoy'un kullandığı 52 AAK 523 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar'a çarptı.
Kazada yaralanan motosikletli kurye Aksoy ile Zeliha Duyar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
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