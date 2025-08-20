Ordu\'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Birol Yıldız idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Taşoluk Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
