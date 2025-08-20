Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

Ordu\'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı
20.08.2025 15:51
Çamaş ilçesinde pat patın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Birol Yıldız idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Taşoluk Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

16:31
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
SON DAKİKA: Ordu'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
