Ordu'daki tarihi konağın restorasyonunda sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Ordu'daki tarihi konağın restorasyonunda sona yaklaşıldı

Ordu\'daki tarihi konağın restorasyonunda sona yaklaşıldı
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 117 yıllık Cevat Bey Konağı'nın geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 117 yıllık Cevat Bey Konağı'nın geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Edirli Mahallesi'nde 1909'da ilçenin tanınmış isimlerinden Osman Ağa tarafından yaptırılan konağın, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2012'de koruma altına alındığını hatırlattı.

Taş ve kestane ağacı kullanılarak inşa edilen 18 odalı tarihi konağın, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla restore edilerek turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Güler, belediye tarafından geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Cevat Bey Konağı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını kaydeden Güler, konağın restorasyonunda yapının özgün mimari dokusunun korunmasına büyük önem verildiğini belirtti.

Konağı aslına uygun şekilde restore ederek yeniden şehrin kültürel değerleri arasına kazandıracaklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında konağın ikinci katından itibaren tüm dış duvarları ile iç yığma duvarları aslına uygun şekilde restore edildi. Çatısı, döşemeleri, pencere ve kapı doğramaları ile ahşap merdivenleri yapının tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi. Çamaş ilçemizin tarihi miraslarından olan tarihi konağın restorasyon çalışmalarında sona geldik. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cevat Bey Konağı, tarihi mimarisi ve özgün dokusu korunarak yeniden Çamaş'ın kültürel değerleri arasındaki yerini alacak. Belediye olarak tarihimizi koruyor, geleceğe taşıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Çamaş, Ordu, Son Dakika

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