Ordu Fatsa'da otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'da otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ayazlı Mahallesi mevkisinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, aynı motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.E.Ç. yönetimindeki 52 AGR 434 plakalı otomobil ve Abdulkerim Kaya idaresindeki 52 AHP 250 plakalı motosiklet, Ayazlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hacı Halil Atalar ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya, burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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