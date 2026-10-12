Ordu Fatsa\'da uyuşturucu operasyonunda 53,58 gram ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Ordu Fatsa'da uyuşturucu operasyonunda 53,58 gram ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Y.Ş'nin (33) üzerinde arama yaptı.
Ekipler, aramada 53,58 gram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?