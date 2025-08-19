Ordu Komutanı Topaloğlu'ndan Vali Ekici'ye Ziyaret

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyarette bulundu.

Valilikçe, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Korgeneral Topaloğlu Şeref Defterini imzaladı, Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekici, Topaloğlu'na teşekkür etti.