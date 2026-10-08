Ordu Korgan'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu Korgan'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Korgan\'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Korgan'da 2 gün önce bıçaklanarak öldürülen Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça, şüphelinin ailesinin evinde E.A.'yı başından yaraladı. E.A.'nın kızı H.E.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Nezaket Artça öldü, H.E. gözaltına alındı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde 2 gün önce arazide yol verme kavgasında bıçaklanıp hayatını kaybeden Orhan Artça'nın (40) annesi Nezaket Artça (62), gittiği cinayet şüphelisinin ailesinin evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Nazaket Artça'nın başından yaraladığı E.A. (72) isimli kadın tedaviye alındı. 

Korgan ilçesinde 6 Ekim'de arazide yaşanan yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı. Bu saban Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça İbrahim E.'nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.'yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören E.A.'nın kızı H.E. de Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti.

Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.A..'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNESİ

Cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. H.E.'nin, 2 gün önce Orhan Artça'nın ölümüne neden olduğu belirtilen İbrahim E.'nin annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaOlaylarGüncelKorganOrduSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu Korgan'da oğlu öldürülen anne, şüphelinin ailesinin evinde vurularak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei