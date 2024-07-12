Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi, Son Bir Ayda 39 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi, Son Bir Ayda 39 Kişiyi Kurtardı

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi, Son Bir Ayda 39 Kişiyi Kurtardı

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), son bir ayda denizde boğulma tehlikesi geçiren 39 kişiyi kurtardı. OSKEM, 22 plajda 100 personelle Ordu sahillerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tedbirler üst düzeyde tutularak, uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kuleleri gibi önlemler alınıyor. QR kodlu yönlendirme tabelalarıyla vatandaşlar güvenli plajlara yönlendiriliyor ve denize girmeleri konusunda uyarılıyor. OSKEM, 10 Eylül'e kadar Ordu sahillerinin güvenliğini sağlamaya devam edecek.

12.07.2024 15:19
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Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), son bir ayda denizde boğulma tehlikesi geçiren 39 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM'in 22 plajda 100 personelle Ordu sahillerinin güvenliğini sağladığı belirtildi.

OSKEM ekiplerinin 10 Haziran'dan itibaren haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığı, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tuttuğu vurgulanan açıklamada, tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz sezon geçirmek için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelalarının yerleştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"OSKEM, 10 Haziran'dan bu yana il genelinde 39 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı. Ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağlıyor. Vatandaşların güvenlik önlemi alınan ve cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmeleri uyarısında bulunan ekipler, 10 Eylül'e kadar Ordu sahillerinin güvenliğini sağlamaya devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi, Son Bir Ayda 39 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika

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