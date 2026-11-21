Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'de iklim değişikliği üzerine hazırladıkları 3 projeyi sunduklarını söyledi.

Baş, AA muhabirine, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği üzerine projeler hazırladıklarını belirtti.

İklim eylem planının sınıflandırılmasında mekansal adaletin değerlendirilmesi, uydu verilerine dayanarak şehrin ısı haritalama modellerinin çıkarılması ve öğretmen eğitiminde iklim değişikliğinin incelenmesi konularında projeler hazırladıklarını ifade eden Baş, "Üniversite olarak özellikle klimatik yapı ve iklim üzerine projelerimizi sunduk. Dünyanın da en önemli sorunlarından biri iklim değişikliği. Ülkemizde de sıcaklıkların gün geçtikçe artması, bölgelerin yapılarının yavaş yavaş değişime uğraması söz konusu." dedi.

COP31'in önemine işaret eden Baş, "Sunumlarımız takdir topladı. İnşallah güzel çalışmalarımızı gelecek dönemlerde de sürdüreceğiz." diye konuştu.

İklim ve sürdürülebilirlik konusunda sadece akademisyenlere değil, herkese iş düştüğünün altını çizen Baş, "Üniversitemizde yenilebilir alanında lisansüstü eğitim programlarını da sistemimize koyduk. Burada asistanlarımız ve yüksek lisans öğrencilerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.