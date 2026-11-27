Ordu'nun Ünye ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kız öğrenciye otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.E., tutuklandı. Kazada yaralanan öğrencilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Beril Aydın ve Ceylin Çınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan öğrencilerden Beril Aydın, daha sonra Ordu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Aydın ile diğer öğrenci Ceylin Çınar'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü E.E.'yi kısa süre sonra Kaledere Mahallesi'nde yakaladı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen E.E., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.