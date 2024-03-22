Ordu Valisi Muammer Erol, şehit, gazi ve engelli ailelerini ziyaret etti

Güncel

Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde şehit, gazi ve engelli ailelerini ziyaret etti.

Vali Erol, Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Piyade Er Ahmet Şahin'in ailesiyle bir araya geldi.

Baş sağlığı dilediği şehidin eşi Hüsne Şahin'le bir süre sohbet eden Erol, daha sonra Gazi Hüseyin Öztürk ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Özel Harekat Polis Memuru Akın Bayram'ın Şahincili Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Erol, şehidin eşi Filiz ve çocukları Tayfun ile Yiğit Akın Bayram ile görüştü.

Erol, Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Davut Bayram'ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zeki Demirak ve Müdür Yardımcısı Gülhatun Şanlı Özkan da yer aldı.