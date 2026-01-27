Altınordu Belediyesi'nden Anneler ve Bebekleri İçin Yeni Yaşam Alanı: Bebek Park'ta Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Altınordu Belediyesi'nden Anneler ve Bebekleri İçin Yeni Yaşam Alanı: Bebek Park'ta Çalışmalar Başladı

27.01.2026 16:00  Güncelleme: 17:09
Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarını önceliklendiren ilk Bebek Parkı'nın açılış çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Park, bebeklerin güvenli bir ortamda oyun oynaması ve annelerin dinlenmesi için özel olarak tasarlandı.

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bebeklerin kışın sıcak, yazın serin bir ortamda güvenle oyun oynayarak eğlenebileceği, annelerin ise nefes alabileceği Bebek Parkı'nda çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Tepe, Ordu'nun ilk Bebek Parkı'nın kurulması için çalışmaların başladığını açıkladı. 0–3 yaş arasındaki bebekler için özel olarak tasarlanan park, Durugöl Mahallesi'nde yer alan Trafik Eğitim Parkı Alanı'nda hayata geçiriliyor.

Kışın sıcak, yazın serin bir ortamda annelerin ve bebeklerin güvenli, konforlu ve keyifli zaman geçirebilmesini amaçlayan parkta; duvarlar ve zemin tamamen yumuşak zeminle kaplanarak güvenli bir oyun alanı oluşturulacak.

Park içerisinde bebeklerin gelişimine katkı sunacak birçok aktivite alanı da yer alacak. Kinetik kum oyun alanı, trambolin, kaydıraklı top havuzu, şişme atlı karınca, ahşap oyuncaklar, çadır ve oyun tüneli gibi donatılarla minikler hem eğlenecek hem de sosyalleşecek.

Parkta keyifli zaman geçiren bebeklerin anneleri ise kafe alanında çay ve kahve eşliğinde dinlenirken; televizyon ekranlarından ya da özel olarak oluşturulan gözlem alanından çocuklarını rahatlıkla takip edebilecek.

Bebek Bakım ve Emzirme Odası da oluşturulacak

Park bünyesinde annelerin bebeklerinin bezini değiştirebileceği ve konforlu bir ortamda emzirebileceği Bebek Bakım ve Emzirme Odası da oluşturulacak. Bu alanla birlikte annelerin günlük yaşamda sıkça karşılaştığı ihtiyaçlara da tek bir çatı altında çözüm sunulmuş olacak.

Tepe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Kent yaşamında özellikle annelerimizin ve bebeklerimizin ihtiyaçlarını önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yağışlı havalarda 0–3 yaş arası bebeklerimizin kışın sıcak, yazın serin kapalı bir alanda güvenle oyun oynayabileceği, annelerimizin ise çocuklarını gönül rahatlığıyla nefes alabileceği Bebek Parkı'nı Altınordu'muza kazandırıyoruz. Bu uygulamayla annelerimizin günlük hayatta karşılaştığı önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş olacağız. Bebeklerimiz için yumuşak zeminli, eğitici ve eğlenceli oyun alanları oluştururken; annelerimiz için de dinlenebilecekleri, çocuklarını izleyebilecekleri sosyal alanlar planladık. Altınordu'muzda sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan hemşehrimizin yaşamını kolaylaştıran, aile dostu ve insan odaklı uygulamaları birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bebek Parkı'mızın şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

