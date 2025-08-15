Örebro'da Cami Çevresinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Örebro'da Cami Çevresinde Silahlı Saldırı

15.08.2025 17:42
Örebro'daki camideki cuma namazı sonrası silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, bağlantılı suç soruşturması açıldı.

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve saldırıda yaralıların olduğu aktarıldı.

Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Örebro Polisinden yapılan diğer bir açıklamada, saldırıyla ilgili mevcut bilgilere göre polisin, olayın "suç şebekesiyle bağlantılı" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon yürütüyor.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Akan, saldırının cami ve cami cemaatine yönelik olmadığını ve "ırkçılık" saikiyle yapılmadığını söyledi.

Cami yakınında bekleyen bir kişinin cuma namazı kılan iki kişiyle "özel husumeti" olduğunu aktaran Akan, "Saldıran, önceden planladığı gibi cuma namazı çıkışı husumetli olduğu iki kişiyi ateş ederek vuruyor. Cemaatin içinde doktor olduğu için ilk müdahaleyi doktor yapıyor. Vurulanlardan birinin ağır, diğerinin hafif yaralı olduğu bilgisini aldım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Örebro'da Cami Çevresinde Silahlı Saldırı

17:20
SON DAKİKA: Örebro'da Cami Çevresinde Silahlı Saldırı - Son Dakika
