Orhan Pamuk'un Romanı Opere Uyarlanıyor

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Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" isimli romanında uyarlanan "Ja, Şeküre" (Ben, Şeküre) isimli opera eseri, Poznan Malta Festivali'nde seyirciyle buluştu.

Polonya Juliusz Slowacki Tiyatrosu tarafından uyarlanan eserde, besteci Nowak'a Maciej Tomasiewicz şefliğindeki 30 kişilik orkestra eşlik etti.

Dünya prömiyeri geçen sene Opera Rara Festivali kapsamında gerçekleştirilen uyarlamada "Şeküre" karakterini soprano Aleksandra Zakiewicz, "Kara" karakterini ise tenor Bartosz Gorzkowski oynadı.

Hayata geçirilmesi 12 seneyi bulan Polonyalı kompozitör Aleksander Nowak'ın uyarlamasında Şeküre anlatıcı oluyor, deneyimlerini, arzularını ve mücadelelerini paylaşıyor.

Pamuk'un 1998'de yazdığı Benim Adım Kırmızı romanı, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda geçen, tarihsel kurgusuyla felsefi söylemin harmanlandığı bir eser olarak biliniyor.

Roman, Sultan III.Murat döneminde çalışan bir grup nakkaşın gözünden aşk, sanat ve gizem dolu bir hikayeyi girift bir şekilde örüyor. Hikayenin merkezinde, romanın entrika ve gerilimini büyük oranda artıran güçlü ve esrarengiz bir karakter olan Şeküre yer alıyor.