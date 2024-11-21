Orhan Pamuk'un Eserleri Prag'da Sergileniyor - Son Dakika
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Orhan Pamuk'un Eserleri Prag'da Sergileniyor

Orhan Pamuk'un eserlerinden oluşan 'Şeylerin Tesellisi' sergisi, DOX Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

21.11.2024 17:49
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Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta edebiyatçı Orhan Pamuk'un eserlerinden oluşan "Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi" sergisinin üçüncüsü, Prag'ın önemli sanat mekanı DOX Çağdaş Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Masumiyet Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergi, Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Sergide, Masumiyet Müzesi vitrinlerine, Pamuk'un yıllardır defterlere çizdiği resimlere, çektiği fotoğraflara ve son üç yılda yaptığı yeni eserlere geniş yer verildi.

Sergi, Pamuk'un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz'a bir bakışla başlıyor ve "Balkon" kitabında yer alan fotoğraflarla, martı resimleri ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham almış eserlerle devam ediyor.

"Turuncu" kitabından fotoğraflara geniş yer veren sergide, aynı zamanda Pamuk'un İstanbul'la olan görsel ilişkisi vurgulanıyor.

Serginin son odasında Pamuk'un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Aynı odada Orhan Pamuk'un çalışma biçimine dair bakış açısı sunan çizili günlüklerinin yanı sıra yayımlanmış kitaplarından bir seçki de bu sergide görülebilir.

Serginin merkezi ise Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nden oluşuyor. Masumiyet Müzesi'nden 41 vitrinin gösterildiği sergi, 6 Nisan 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

"Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi" sergisine ayrıca Ali Kazma'nın "Mürekkep Evi" isimli üç kanallı video çalışması da yerleştirildi. Eser, Pamuk'un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini yansıtıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhan Pamuk'un Eserleri Prag'da Sergileniyor - Son Dakika

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