Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orhaneli\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 400 personel, 18 arazöz ve 48 araçla yangına müdahale ederken, havadan da 4 helikopter ve 4 uçak kullanıldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

05.06.2024 00:01
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 400 personel, 18 arazöz ve 48 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan da 4 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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