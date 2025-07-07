Orhaneli\'nde Otluk Alanda Yangın

Orhaneli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye Kazım Karabekir mahallesi otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orhaneli İtfaiyesi Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.
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