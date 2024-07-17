Orhangazi'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçedeki motosiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin O.P. (30) olduğunu tespit etti.

Ekipler, O.P'nin çaldığı motosikletin aynı marka ve modeline ait başka bir motosikletin plakasını da çalarak bu motosikletin üzerine taktığını belirledi.

Motosikletlerin üzerini brandayla kapatarak saklayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.