Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Orhangazi\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç motosiklete çarptı, bir kişi ağır yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin aracın altında sürüklendiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yalova- Bursa kara yolunda meydana geldi. İlçe çıkışındaki akaryakıt istasyonuna girmek için ani manevra yapan H.Ç.'nin kullandığı 16 AYZ 305 plakalı hafif ticari araç, yanında aynı yönde ilerleyen 16 MB 3391 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosiklettekilerden biri yola savrulurken, diğeri aracın altında kalıp sürüklendi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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