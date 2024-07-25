Orhangazi'de Patlıcan Hasadı Başladı

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Orhangazi'de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı.

Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesinde Samet Tüfekçioğlu'na ait yaklaşık 100 dönümlük patlıcan tarlasında gerçekleşen hasat şenliğine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Odası başkanı Dinçer Dimrit, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar ile Tarım müdürlüğü çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, diğer bir çok tarım ürününde olduğu gibi patlıcan üretiminde de Bursa'nın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 55'inin Bursa'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise Orhangazi'de 141 bin dekar ekili tarım alanında üretim yapıldığına dikkati çekerek "Bunun 90 bin dekarı zeytin. Geri kalan alanlarda ise bir çok ürün yetiştiriliyor. Bu da Orhangazi ovasının tarıma ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu yıl Orhangazi ovasında 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, tahmini rekoltenin ise 12 bin 800 ton olması bekleniyor.