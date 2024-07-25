Orhangazi'de Patlıcan Hasadı Başladı - Son Dakika
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Orhangazi'de Patlıcan Hasadı Başladı

Orhangazi'de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı. Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesinde gerçekleşen hasat şenliğine birçok yetkili ve üretici katıldı. Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, patlıcan üretiminin Bursa için önemli olduğunu belirtti. Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise Orhangazi'nin tarıma elverişli olduğunu vurguladı. Bu yıl Orhangazi ovasında 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapıldı ve tahmini rekolte 12 bin 800 ton olarak bekleniyor.

25.07.2024 13:57
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Orhangazi'de tarım sektörünün en önemli ürünlerinden olan patlıcan için hasat başladı.

Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesinde Samet Tüfekçioğlu'na ait yaklaşık 100 dönümlük patlıcan tarlasında gerçekleşen hasat şenliğine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Odası başkanı Dinçer Dimrit, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar ile Tarım müdürlüğü çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, diğer bir çok tarım ürününde olduğu gibi patlıcan üretiminde de Bursa'nın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 55'inin Bursa'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise Orhangazi'de 141 bin dekar ekili tarım alanında üretim yapıldığına dikkati çekerek "Bunun 90 bin dekarı zeytin. Geri kalan alanlarda ise bir çok ürün yetiştiriliyor. Bu da Orhangazi ovasının tarıma ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu yıl Orhangazi ovasında 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, tahmini rekoltenin ise 12 bin 800 ton olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de Patlıcan Hasadı Başladı - Son Dakika

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