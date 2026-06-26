Orhangazi'de Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Orhangazi'de Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama

26.06.2026 20:15
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Bursa'da kira anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı saldırıda 7 kişi tutuklandı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 'kira' meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Z.D. ile V.D.'yi tehdit edip, ikametlerine iki gün üst üste silahlı saldırı düzenleyen 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından 2 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

Orhangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhangazi'de Silahlı Saldırı: 7 Tutuklama - Son Dakika

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