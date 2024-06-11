Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahalede su ihtiyacını karşılamak için havuz ve gölet sayısını artırıyor - Son Dakika
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Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahalede su ihtiyacını karşılamak için havuz ve gölet sayısını artırıyor

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahalede su ihtiyacını karşılamak için havuz ve gölet sayısını artırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa ettiği 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha eklemeyi planlıyor. Bu havuz ve göletler, yangına hassas bölgelerde konumlanarak orman yangınlarına etkin müdahale imkanı sağlamaktadır.

11.06.2024 11:55
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa ettiği 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha eklemeyi planlıyor.

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, yıllar içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan araç ve ekipman türlerinde büyük değişiklikler oldu.

Geçmişte tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleriyle mütevazı şartlarda yapılan müdahalelere son dönemde arazöz ve helikopter gibi araçlar dahil edildi.

Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale için suya duyulan ihtiyaç arttı. İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz etkiledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce 2003-2004 döneminde yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için mevcut doğal su kaynaklarından (deniz, göl, baraj, akarsu gibi) uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü.

Tesis edilen havuz ve göletler sayesinde sorti sayıları artan helikopterlerin yangınlara daha etkili müdahale etmesi mümkün hale geldi.

Ege ve Akdeniz ormanları öncelikli

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç olan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi. Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 2 bin 623 havuz ve 2 bin 121 gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 58 yangın havuzu ve göletine yönelik çalışmalar da hızla devam ediyor.

Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi.

Havuz ve göletlerin ortalama su kapasiteleri 400 tondan başlayarak 2 bin tonun üzerine kadar çıkıyor.

Antalya 530 havuzla ilk sırada yer alırken, bu ili 446 havuzla Muğla, 300 havuzla İzmir takip ediyor.

Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 171 göletle İzmir izliyor.

Söz konusu havuz ve göletlerin tamamında yangın sezonu öncesi bakım ve temizlik yapılıyor. Buralarda boğulma vakalarının yaşanmaması için tel örgülerle uyarı levhaları da bulunduruluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara müdahalede su ihtiyacını karşılamak için havuz ve gölet sayısını artırıyor - Son Dakika

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