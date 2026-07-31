Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hava Gücü Seferberliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava gücünün yanı sıra, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yaptığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava gücünün yanı sıra, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor. 1600'ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde 133'ü orman dışı olmak üzere 206 yangına müdahale edildi. En son Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın olmak üzere bu yangınların 202'si tamamen kontrol altına alındı.

Mevcutta devam eden 4 yangından Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde ise dün öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin mücadele veriyor."