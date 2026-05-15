Örnekköy İnşaatı Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Örnekköy İnşaatı Durduruldu

Örnekköy İnşaatı Durduruldu
15.05.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Örnekköy'de kentsel dönüşüm projeleri, hak ediş ödemeleri nedeniyle durdu. Hak sahipleri mağdur.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Örnekköy 3 ve 4'üncü etaptaki inşaatların, İZBETON'un inşaatı yapan firmaya hak edişlerini ödememesi sebebiyle durduğu öne sürüldü. Basın açıklaması yapan hak sahipleri, sorunun çözülmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Örnekköy 3 ve 4'üncü etap üyelerinden bazıları, İZBETON tarafından inşaatı yapan firmaya hak edişlerinin ödenmemesi sebebiyle inşaatların durduğunu söyledi. Şantiye alanının önünde toplanan bazı hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi talebinde bulunup basın açıklaması yaptı.

Kooperatif üyelerinden Akın Erden'in okuduğu basın bildirisinde, "Geçtiğimiz son 1 yılda yapılan operasyonlar sonucunda yaşananlar, mağduriyetimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmıştır. Örnekköy 3'üncü etapta 30 Eylül 2025 tarihinde niyet protokolü imzalandı. O tarihten bu yana toplam 171 milyon 600 bin lira nakit ödeme yapılmıştır. Örnekköy 4'üncü etapta ise İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından ise Aralık 2025'ten beri 76 milyon 350 lira İZBETON'a nakden ödenmiştir. Yaşatılan her türlü olumsuzluğa rağmen evlerimize bir an önce kavuşabilme umuduyla, sadece Karşıyaka'daki 2 kooperatif tarafından İZBETON'a toplam 247 milyon 950 bin lira ödeme yapıldı. Niyet protokolleri yapılmadan önce kooperatif üyeleri olarak 2+1 daire için ortalama 4'er milyon lira zaten ödemiştik ve ödemeye de halen devam ediyoruz" dedi.

'HAK EDİŞLER VERİLMEMİŞ'

İnşaatların imalatlarının durduğunu tesadüfen öğrendiklerini belirten Erden, "6 Mayıs 2026 günü olayı tesadüfen öğrendik. Konuyu sorduğumuz belediye yetkililerinden bir cevap alamadık ve her zaman yaptıkları gibi oyalanmaya çalışıldık. Araştırmalarımız sonucunda inşaatımızı yapan firmanın 400 milyon liralık hak edişinin İZBETON tarafından ödenmediğini öğrendik. Bu durumu belediyedeki yetkililere tekrar sorduğumuzda, inşaat firması inşaatı çok hızlı yaptığı için hak edişlerin planladıklarından daha erken tarihe gelmesi sebebiyle ödemeleri yapamadıkları, inşaatın teslim zamanının Örnekköy 3 ve 4'üncü etapta 700 gün olduğunun hatırlatılarak inşaatların imalatının durdurulduğunun bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E DAVET

Erden, "Belediye bizlerle anlaşırken inşaatların teslim zamanlarından çok daha önce bizlere teslim edileceğinin sözünü vermiş, sözleşmelerde 700 gün olarak belirtilen termin tarihlerinin usulen yazıldığını söylemiştir. Başkan Cemil Tugay da konuyla ilgili açıklamalarında 2026 yılı Mart ve Nisan ayında evlerin teslim edileceğini söylemiştir. Geçen ay Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle Örnekköy 4'üncü etap için 'Anahtar Teslim Töreni' dahi düzenlenmiştir. Şimdi ise belediye, sözleşmede yazan tarihleri işaret ederek yine bizleri mağdur etmektedir. Sayın Özgür Özel'in, Karabağlar Aksüner Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap Proje Lansmanı için bugün İzmir'de olduğunu öğrendik. Kendisini belediyemizin bir türlü tamamlayamadığı Örnekköy 3 ve 4'üncü etap projelerinin durumunu görmeye bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

İnşaatların devam etmemesi durumunda hak sahiplerinin maddi olarak çok zor durumda kalacaklarının da altı çizildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örnekköy İnşaatı Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:23:00. #7.13#
SON DAKİKA: Örnekköy İnşaatı Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.